Belgio, stop alla vendita dei diamanti russi. Il premier De Croo: «Basta finanziare la guerra»

Il Belgio eliminerà i diamanti russi dal mercato. Lo ha detto il premier belga Alexander De Croo durante una conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato oggi a sorpresa a Bruxelles.

Putin, la guerra dei diamanti (in cambio delle armi): Mosca vuole le miniere dei Wagner

Lo stop

Stop del Belgio alla vendita dei diamanti russi. Dopo la scelta dell'Unione Europea di limitarne la vendita, è arrivata dal premier Alexander De Croo la decisione di bloccarne completamente il commercio: «Come sapete il Belgio svolge un ruolo chiave nel commercio internazionale dei diamanti. È nostra intenzione eliminare del tutto i diamanti russi dal nostro mercato, per fare questo serve un sistema di tracciabilità totale. I diamanti insanguinati russi non saranno più usati per finanziare la guerra russa».

L'obiettivo del governo, come spiegato da De Croo durante la conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è l'introduzione di «un divieto totale alla commercializzazione dei diamanti russi» a partire «dal primo gennaio 2024». «Ci è voluto del tempo» per mettere a punto una misura capace di «evitare falle per aggirare il divieto» e impedire ai russi di usare «altri mercati», ha evidenziato il premier belga, ribadendo che «un sistema di tracciabilità totale è l'unico modo per essere sicuri che questo non avvenga».