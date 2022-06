Bambino ruba un ovetto kinder nel negozio, poi si pente e invia una lettera: «Chiedo scusa, ecco 10 euro»

«Mi chiamo Benjamin, ho rubato un ovetto di cioccolato dal suo negozio. Mi dispiace molto, so di avere sbagliato, ecco 10 euro. Spero mi possa perdonare» È la lettera scritta a mano da un bambino di 12 anni arrivata per posta raccomandata dalla Svizzera a Danilo Chiaruzzi, titolare di un negozio di alimentari a San Marino. Il commerciante è abituato a piccoli furti che spesso si verificano nel centro storico, ma molto meno a un pentimento: per questo è rimasto colpito dalla correttezza del bambino e ha condiviso la foto della lettera in un post su facebook che è diventato virale.

APPROFONDIMENTI MONDO Bimbo scrive alla Delta Airlines ITALIA Le lettera tra il bimbo e la dg ABRUZZO L'Aquila, palpeggia bambino di 7 anni: FROSINONE Frosinone, «Devi frequentare solo rom»

La lettera di un bambino pentito

Nel testo, scritto in tedesco, Benjamin, 12 anni, svizzero, confessa il fatto avvenuto domenica 30 maggio, chiede scusa e dice di essersi pentito: «Domenica 30 maggio sono entrato nel suo negozio. Siccome non avevo soldi ho rubato un ovetto Joy Kinder. Mi dispiace molto, e so di aver sbagliato. Poiché voglio vivere in pace con Dio e con lei, allego 10 euro per farmi perdonare».

Il negoziante: «L'ho invitato a tornare»

Danilo Chiaruzzi, negoziante di San Marino è rimasto profondamente colpito dal bel gesto compiuto dal bambino e ha postato sui social la foto della lettera: «Sono rimasto allibito e questa dovrebbero leggerla tanti ragazzi che quotidianamente, per gioco o sfida mi rubano patatine caramelle o altro! Gli risponderò con una cartolina e un invito a tornare a trovarci pet stringergli la mano!» ha commentato il commerciante sui social.