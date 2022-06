L'Aquila, palpeggia bambino di 7 anni: i carabinieri lo salvano dal linciaggio

Prima si è calato i pantaloni, poi avrebbe toccato le parti intime di un bambino di 7 anni. Ha rischiato il linciaggio un 40enne dell'Aquila se non fossero intervenuti sul posto immediatamente i suoi famigliari e i carabinieri della stazione di Sassa che hanno riportato con difficoltà la calma tra i presenti, inferociti per quello che poco prima si era verificato.

Secondo una prima ricostruzione, tutto si sarebbe verificato alla chiusura dei seggi elettorali nel Comune di Scoppito. Protagonista un uomo che a quanto pare soffre da tempo di importanti patologie il quale, trovandosi solo in un luogo in cui in quel momento stavano giocando dei ragazzini, ha pensato bene prima di avvicinarsi a due bambine e dopo poco tempo di abbassarsi i pantaloni mostrando i genitali. Poi non contento si sarebbe avvicinato ad un ragazzino di 7 anni che stava in bicicletta.

Secondo il racconto del minore, l'adulto lo avrebbe improvvisamente preso per un braccio e trascinato in un angolo: qui gli avrebbe toccato le parti intime. Il bambino si è messo ad urlare. Intuendo che qualcosa di grave era accaduto, in diversi si sono precipitati in soccorso del minore il quale ha immediatamente raccontato quanto il 40enne gli avrebbe poco prima fatto. La prima reazione è stata quella di tentare di acciuffare il 40enne per linciarlo.

Nel trambusto l'uomo sarebbe riuscito a scappare nascondendosi dietro a delle rotoballe. Quando la situazione sembrava ormai precipitare, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Sassa (competenti per territorio) insieme ai famigliari del 40enne. Subito portato via, il 40enne è stato trasferito negli uffici della stazione. Qui è emerso che il violentatore è affetto da gravi patologie psichiche e che i genitori, a quanto pare anziani, riescono con difficoltà a far fronte. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno, il 40enne è stato arrestato. Ieri mattina l'arresto è stato convalidato, in attesa di eventuali ed altri provvedimenti di natura sanitaria. La notizia dell'arresto del 40enne si è subito propagata nel comprensorio, dato il trambusto che ha provocato in pochi minuti.