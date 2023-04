Rissa al parco giochi durante una partita di basket, bambino muore a 10 anni dopo 4 giorni di agonia

Una tragedia assurda e scioccante, quella che ha stroncato la vita del piccolo Anthony Duran, di soli 10 anni, morto a seguito dei traumi riportati durante una rissa con un coetaneo, scoppiata in un parco giochi al chiuso di Merced, in California (Usa).

Il giovane è deceduto lo scorso 17 aprile su un lettino di ospedale, dopo quattro giorni di agonia, per colpa delle ferite riportate. Ne ha dato notizia la polizia locale, che sta esaminando il caso.

La dinamica della tragedia

Lo scorso 13 aprile, il ragazzino stava giocando a basket con amici al "Rockin' Jump Trampoline Park" di Merced, quando ha ingaggiato uno scontro fisico con un altro bambino, per ragioni al momento sconosciute.

Pochi istanti dopo l'inizio della zuffa, Duran si è accasciato al suolo per via dei colpi ricevuti, perdendo i sensi, mentre l'altro bambino coinvolto nella rissa si è subito dileguato. Duran è stato quindi raggiunto da alcuni adulti presenti al parco giochi coperto: hanno tentato di rianimarlo praticando una manovra di respirazione, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Ma è stato tutto inutile: il cuore di Duran ha smesso di battere quattro giorni dopo la baruffa. E ancora non si conosce la causa scatenante di quel violento litigio.

Le indagini

Le indagini sulla morte di Duran sono state prese in carico dalla polizia della contea di Merced. Gli agenti hanno sequestrato i filmati delle videocamere di sorveglianza del "Rockin' Jump Trampoline Park", che hanno ripreso quei tragici istanti.

Gli inquirenti sono quindi riusciti a risalire all'identità del bambino con cui Duran è venuto alle mani, prendendo contatto con i genitori. Inoltre, sono stati ascoltati almeno 35 testimoni, presenti al parco giochi durante la scazzottata, al fine di far luce sui dettagli della tragedia.

Per i prossimi giorni è atteso anche il responso dell'autopsia, che stabilirà con certezza la causa del decesso.