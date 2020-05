Mamma chiude il figlio di 13 mesi nell'auto e poi appicca il fuoco: il piccolo è in fin di vita

Ha già raccolto diecimila dollari Steven Bramsen, il papà di un bimbo di appena 13 mesi lasciato da solo in auto dalla mamma che poi ha dato fuoco al mezzo. I soldi servono per curare il bambino, Kairon il suo nome, che è in ospedale, gravissimo, con ustioni di secondo e terzo grado diffuse nel 20% del corpo. Lotta tra la vita e la morte. È successo a Columbia, nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti. La mamma, autrice del gesto è la 23enne Caylin Allise Watson.

GOOD NEWS: Kairon's dad says he's slowly coming off the medication so he is able to move around a little more and not be paralyzed. Great potty movements as well! https://t.co/1wUWQ2bRAT pic.twitter.com/aLRMTjd529

— WACH FOX (@wachfox) May 20, 2020