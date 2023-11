B-21 Raider, primo volo per il nuovo bombardiere stealth nucleare Usa: è l'aereo militare «più avanzato di sempre»

Il B-21 Raider decolla e il primo volo del bombardiere strategico americano di sesta generazione fa il giro del mondo. Il video, condiviso su “X” dal fotoreporter freelance Matt Hartman e registrato dall’esterno dello storico stabilimento 42 dell’US Air Force a Palmdale in California, ha documentato la tanto attesa presenza nei cieli del primo velivolo stealth sviluppato da decenni mentre, scortato da un aereo F-16, era diretto verso la vicina base aerea di Edwards, dove si terranno i successivi test di volo. Il nuovo bombardiere stealth B-21 Raider è l'ultimo aeroplano invisibile ai radar, realizzato con tecnologie che lo rendono impercettibile a qualunque dispositivo di localizzazione.

Bombardiere stealth nucleare in volo per la prima volta

Il primo volo del bombardiere stealth nucleare è stato confermato anche dalla portavoce dell'Aeronautica americana Ann Stefanek: «Il B-21 Raider è in fase di test di volo» ha detto spiegando che questa fase «è un passo fondamentale nella campagna di test gestita dall'Air Force Test Center e dalla B-21 Combined Test Force della 412th Test Wing».

Si tratta di un passo importante per quello che è stato sponsorizzato come il «primo aereo di sesta generazione al mondo», presentato nel dicembre del 2022. Quasi un anno fa la Northrop Grumman aveva dichiarato che il primo volo sarebbe avvenuto nel 2023 e che sei aerei di prova erano in fase di preparazione. Dopo la presentazione, il vicepresidente del settore e direttore generale della Northrop Grumman Aeronautics Systems, Doug Young, aveva affermato che «il B-21 è l'aereo militare più avanzato mai costruito ed è un prodotto di innovazione pionieristica ed eccellenza tecnologica». Il B-21 che è decollato venerdì fa parte di una prima serie di sei velivoli costruiti da Northrop-Grumman per effettuare i collaudi prima della produzione in serie, che prevede la fabbricazione di 100 bombardieri. L'azienda aeronautica statunitense dovrebbe ricevere presto un contratto dal governo per il primo lotto di produzione iniziale a basso regime, che potrebbe coprire fino a 21 aerei.

Le caratteristiche del B-21 Raider

L'aereo è il primo nuovo bombardiere stealth statunitense in oltre 30 anni e, secondo il suo produttore, è stato progettato con tecnologia stealth di prossima generazione e capacità di volo a lungo raggio per renderlo adattabile a qualunque missione. «Il bombardiere stealth con attacco penetrante servirà da spina dorsale della forza bombardiera americana» ha spiegato la leadership del Pentagono. Il B-21 Raider ad “ala volante” è il successore del B-2 Spirit ed è in grado di trasportare carichi utili sia convenzionali che nucleari. Il nuovo bombardiere strategico avrà capacità di attacco atomico ma per il momento non è destinato a sostituire i vetusti B-52H in servizio nell'aeronautica militare Usa, che resteranno in forza all'Us Air Force almeno sino al 2050 diventando così i velivoli militari più “anziani” sempre. Secondo i primi calcoli si stima che ogni nuovo bombardiere costerà circa 700 milioni di dollari, mentre documenti pubblicati dal governo Usa riportano che nel complesso la produzione del bombardiere varrà circa 20 miliardi di dollari.