Gb, misterioso avvelenamento del cane della principessa Beatrice

Uno dei cani della principessa Beatrice di York, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, è morto per un misterioso avvelenamento dopo una passeggiata nel parco della residenza di Windsor. Lo riferisce il quotidiano britannico Sun. Orange, un Norfolk Terrier di 5 anni, era uno dei cinque cani di questa razza che vivono col principe Andrea e la sua famiglia. Il mese scorso, dopo una passeggiata nel parco, Orange ha cominciato a sentirsi male. I veterinari hanno diagnosticato una intossicazione: non è stato possibile accertare se il cane sia stato avvelenato da qualcosa di naturale (come un fungo) o da un boccone letale.



Orange è peggiorato rapidamente, e la principessa Beatrice, 30 anni, ha dovuto farlo abbattere. Un amico della principessa ha riferito al Sun che la giovane ora è «terrorizzata» temendo che gli altri Norfolk Terrier della sua famiglia possano essere in pericolo e li «controlla strettamente». A Capodanno la principessa era in Kenya con il suo fidanzato, Edoardo Mapelli Mozzi, ma secondo l'amico «non riusciva a smettere di pensare al suo cane. È stato troppo sconvolgente».

