Attentato a Mosca, il video choc dei terroristi: sparano e uccidono le vittime (alcune finite con un coltello)

L'Isis ha rilasciato il video dell'attentato a Mosca mentre i killer uccidono. Lo Stato islamico non intende farsi sfilare la paternità dell'attacco al Crocus City Hall e per la prima volta posta immagini, raccapriccianti, riprese dagli stessi attentatori per dimostrare che a mettere a segno il massacro sono stati i suoi combattenti. A riprova delle due rivendicazioni di venerdì e sabato, il braccio giornalistico dello Stato islamico Amaq ha pubblicato su Telegram un video girato con lo smartphone durante l'assalto. Uno dei terroristi, che sembra essere il capo della cellula, incita gli altri a «ucciderli e a non avere pietà» e pronuncia due volte la frase 'Allahu akbar', Dio è grande, alzando il dito indice, gesto che indica che Dio è uno. Ma senza gridare, come in altri attentati dello Stato islamico.

Attentato Mosca, dalla polizia assente (nonostante gli avvertimenti) alle targhe bielorusse: cosa non torna nella dinamica della strage

Il video

Il filmato dura un minuto e mezzo, scorrono scene disturbanti in cui diversi uomini armati di fucili d'assalto e coltelli, con i volti volutamente sfocati per non essere riconosciuti e la voce alterata, si muovono nell'atrio della sala concerti di Krasnogorsk, sparano raffiche di mitra, parlano tra di loro mentre si riprendono in video.

Le armi

L'uomo armato, magro e in maglietta, con una specie di porta munizioni intorno al torace e uno zainetto raggiunge gli altri assalitori. Non c'è concitazione, i terroristi non mostrano fretta, si muovono con sicurezza, sembrano essere padroni della scena, come se escludessero di vedere nel giro di poco tempo l'arrivo delle teste di cuoio russe. E di fatto intorno non si vedono forze di sicurezza, non si sentono urla. Le immagini mostrano sullo sfondo un incendio.

L'attacco

La sparatoria al Crocus è l'attacco più sanguinoso rivendicato dall' Isis fino ad oggi sul suolo europeo, oltre che essere quello che ha fatto il maggior numero di vittime in Russia - 137 finora - dall'assedio della scuola di Beslan del 2004.