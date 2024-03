Attentato a Mosca, Russia: «Soldi e criptovalute di Kiev ai terroristi dell'Isis». Le nuove accuse del Cremlino

Attentato a Mosca, nuove accuse all'Ucraina da parte della Russia. Mosca sostiene che sarebbero emerse prove di un collegamento tra gli autori dell'attacco terroristico della sala concerti Crocus e Kiev. È quanto si legge sul canale Telegram del comitato investigativo, secondo quanto riporta Ria Novosti. «I primi risultati dell'indagine confermano pienamente la natura pianificata delle azioni dei terroristi, l'attenta preparazione e il sostegno finanziario da parte degli organizzatori del crimine - si legge su Telegram- Come risultato della collaborazione con i terroristi detenuti, dello studio dei dispositivi tecnici loro sequestrati e dell'analisi delle informazioni sulle transazioni finanziarie, è stata ottenuta la prova del loro legame con i nazionalisti ucraini». Nello specifico, il comitato ha confermato i dati secondo cui i miliziani dell'Isis avrebbero ricevuto ingenti somme di denaro e criptovalute da Kiev. Ria Novosti aggiunge che gli investigatori hanno identificato e arrestato un altro sospettato coinvolto in un piano di finanziamento del terrorismo.

Isw: Mosca aumenta retorica contro l'Occidente

Secondo gli analisti americani dell'Isw, dopo l'attacco al Crocus City Hall, le autorità russe aumenteranno la loro retorica sulle probabili minacce occidentali e ucraine per ottenere un maggiore sostegno interno alla guerra in Ucraina.