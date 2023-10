Attentato a Bruxelles, tifosi svedesi scortati fuori dallo stadio: in corso l'evacuazione

Attentato a Bruxelles. Caccia all'uomo nella notte dopo un attacco terroristico che ha colpito al cuore la capitale dell'Europa causando almeno due morti e riprecipitando la città sotto una cappa di paura come non si vedeva dal 2016. Ad appena due giorni dall'attentato in Francia che ha causato la morte di un professore e mentre il Medio Oriente è in fiamme, la strategia del terrore è tornata a colpire con una dinamica che ricorda quella messa in campo dall'Isis in occasione della partita allo Stade de France nel novembre del 2015.

Attentato a Bruxelles, interrotta Belgio-Svezia: i giocatori scandinavi si rifiutano di tornare in campo