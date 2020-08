Aereo India, bimba trovata da sola sulla pista: «Aiutateci a ritrovare i suoi genitori»

L'hanno trovata sola sulla pista dell'aeroporto di Calicut, nello Stato indiano di Kerala, teatro del terribile incidente del volo Air India proveniente da Dubai. L'aereo è slittato fuori pista, probabilmente a causa della pioggia, si è schiantato e si è letteralmente aperto in due. A bordo c'erano, oltre ai 190 passeggeri, anche 10 bambini tra cui quella la cui foto è subito diventata virale su Twitter.

Volo Air India si schianta a Calicut durante l'atterraggio: 16 morti tra cui il pilota, salvato bimbo di un anno e mezzo



At the Karipur airport, The child in the photo was found alone at the accident site.Rescue team taking the child to Kondutty hospital. If there is anybody who can identify her can contact on 948769169

Pls share the picture of this child as much as possible #planecrash #airindia pic.twitter.com/CUGPRBEBQB

— Princy Singh (@imprincy_singh) August 7, 2020