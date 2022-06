Aborto, da New York al Texas: proteste negli Usa. Biden: «Una decisione devastante e dolorosa»

C'è un'America che dice no. E che risponde alla decisione della Corte Suprema di cancellare la sentenza che garantiva il diritto all'aborto protestando in tantissimi Stati, da nord a sud. La rabbia era scoppiata già durante la notte - anche dopo gli inviti di Biden a non trasformarla in violenza - con la polizia di Phoenix, (Arizona) che ha usato gas lacrimogeni per disperdere una protesta pro aborto. Secondo gli agenti i manifestanti avevano «ripetutamente preso a pugni la porta di vetro dell'ingresso del Senato». Nuove dimostrazioni sono previste per il weekend in tutti gli Stati Uniti, in piccole e grandi città dal New Jersey, New York, e Pennsylvania fino al Wisconsin, l'Illinois, Texas, New Mexico e California.

Ma in tutti gli Stati Uniti continuano le proteste. A diverse ore dalla decisione sono ancora centinaia le persone che manifestano fuori dal massimo tribunale americano nella capitale. Ma ci sono dimostrazioni anche a New York - due marce a Union Square e Washington Square - Boston, Miami e Los Angeles. Migliaia di manifestanti che sono destinati ad aumentare, soprattutto sulla costa ovest, con la chiusura degli uffici.

Paura durante una manifestazione a Cedar Rapids, Iowa, quando un pick-up si è lanciato contro la folla. Una donna è stata ricoverata in ospedale e i video postati sui social media mostrano la macchina che procede contro i manifestanti, soprattutto donne, tra le urla terrorizzate di chi stava partecipando alla dimostrazioni. Alcune corrono dietro al pick-up nel tentativo di fermarlo. Secondo testimoni la protesta, alla quale hanno partecipato circa 400 persone, si stava svolgendo in modo pacifico prima dell'incidente. L'autista dell'auto è stato descritto come un uomo di circa 60 anni.

Biden: decisione devastante e dolorosa

«La decisione presa ieri dalla Corte Suprema è devastante e dolorosa. Difenderemo i diritti riproduttivi delle donne americane», ha detto Joe Biden firmando la legge per una stretta sulle armi. «Una decisione scioccante, terribile», ha insistito ancora il presidente americano parlando dell'abolizione del diritto all'aborto da parte della Corte Suprema americana. Il presidente ha firmato la legge bipartisan per una stretta sulle armi prima di partire per Germania e Spagna dove parteciperà ai vertici del G7 e della Nato. Con lui nella Roosevelt Room anche la first Lady Jill Biden.