Corea, il vaccino diventa una moda: ecco i braccialetti "Vaccinated"

Venerdì 13 Agosto 2021, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 11:29

Per le strade di Seul, con la scusa di chiedere l'ora, si possono notare quante persone indossano il braccialetto "Vaccinated". Vaccinato, ovviamente. Sta prendendo piede, anzi polso, la nuova moda dei braccialetti di plastica che in Italia, prima della pandemia tanti anni fa, colorò l'estate di tante persone. Oggi il significato è totalmente diverso e i colori un po' di basici di un tempo. Ma il messaggio è ugualmente positivo, di speranza. La scritta "Vaccinated" e "Vaccine To Back Scene" è una sorta di "Green Pass" alla moda che coinvolge anche il settore delle magliette e di altri gadget di un'azienda locale. Tanti i ragazzi che postano su Instagram l'immagine di questa idea che, si spera, possa aiutare ancora di più la campagna di vaccinazione e la lotta contro il coronavirus.

Come in altri Paesi dell'Asia, purtroppo, i casi di contagi aumentano anche in Corea. Sono più di duemila quelli registrati nelle ultime 24 ore mai così tanti dallo scoppio della pandemia. Il Centro sudcoreano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha comunicato la presenza di 2.223 positivi in 24 ore, circa 700 in più rispetto al bilancio diffuso il giorno precedente, e un morto. Sale così a 216.206 il totale dei casi Covid-19 confermati e a 2.135 quello delle vittime per complicanze.