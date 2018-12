La piega del 2019: a Capodanno fatevi lo chignon

Una questione di stile, di eleganza, ma anche di amore per la praticità. Alto, basso, bump, finto spettinato, con decori o senza, ecco lo chignon, che si conferma come un must senza tempo. Adatto ad ogni genere di occasione importante e super richiesto a Capodanno anche dalle giovanissime. Protagonista assoluto della nostra epoca lo chignon 3.0 si evolve pur mantenendo il suo fascino evergreen. Non è un caso se anche numerose celebrità lo hanno scelto per sfilare su passerelle internazionali. Una su tutte: la diva Audrey Hepburn, inimitabile Holly nel cult per eccellenza Colazione da Tiffany, che l'ha resa icona fashion con quella sua voluminosa pettinatura, rimasta nella storia insieme ad un look immortale.



«È la mia acconciatura preferita- dichiara un famoso l'hairstylist - perché lo stile dello chignon e, le sue le declinazioni, é perfetto per ogni circostanza. Nel mio caso poi l'ho eletto cavallo di battaglia dato che ho realizzato un progetto a tema per la nostra compagnia di bandiera ed inserito tre possibilità diverse (classico in posizione centrale sulla nuca, alto centrato e laterale) per rendere ancora più belle le assistenti di volo sempre in giro per il mondo».

Anche Roberta Capua subisce l'effetto di questo trend stilistico e, come lei, le bellissime Ornella Muti, Caterina Balivo, Rocio Morales, non hanno esitato negli eventi più glamour a mettere in evidenza i tratti delicati del loro volto. Nessuna donna ha mai rinunciato a raccogliere i capelli con innesti, trecce, torchion o accessori. In tempi antichi la pettinatura era indicata perfino al maschile. «Nelle ultime sfilate - spiega un'altro esperto di capelli - abbiamo creato uno Chignon alto con linee essenziali, dalla forma che ricorda un papillon, in perfetto connubio tra passato e presente. Sapientemente posizionato può allungare il collo ed armonizzare i tratti somatici. Lo vedremo di sicuro in tante versioni per i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno, poiché si adatta ad ogni genere di abbigliamento».

La notte di Capodanno si preannuncia scenografica, quindi, già a partire dell'acconciatura: minimal o vistosa e promossa a pieni voti anche da Daniela Del Secco d'Aragona. «Curo il suo look - confessa il suo hairstylist - e scegliamo lo Chignon sia per le apparizioni televisive che gli eventi formali e istituzionali, quindi, se una maestra di Bon Ton lo consiglia di certo è la mossa giusta per non passare inosservati».



© RIPRODUZIONE RISERVATA