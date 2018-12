Il film sui Queen "Bohemian Rhapsody" ha due protagonisti: Freddie Mercury e i suoi jeans Wrangler anni 80

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima di lui c’erano già state dellema quello cheportò nel mondo grazie al suo carisma e alla musica deinon si era mai visto prima. Ora che, già campione d’incassi, è uscito anche in Italia sfidando chiunque a restare seduto sulla poltrona senza ballare per l’intera durata del film, ile ildi Freddie sembrano risplendere di una nuova, ancora più luminosa se possibile, ma soprattutto piùa chi, come le nuove generazioni, di queldel 1985 ne aveva a malapena sentito parlare. Una vita trascorsa a indossare, per poi restare per sempre immortalato nel cuore della gente con il più semplice degli outfit: una. Ilcon cui Freddie viene ricordato nella sua performance più potente e rappresentativa allo Stadio di Wembley, fu unache segnò non solo l’abbandono dellotipico della scenama anche la nascita di una, mascolina e con i baffi, destinata a durare in eterno e a diventare, e non solo.Oggi, mentre il Live Aid fa il pieno di visualizzazioni su Youtube,, che dal 1947 ha collaborato e collabora tuttora con rockstar di fama mondiale (da Jimi Hendrix a Lady Gaga), coglie l’occasione per celebrare film e musica con una, in vendita online sul sito americano del brand.Se le magliette unisex dellariportano i ritornelli delle canzoni più famose dei Queen come, tra i jeans proposti spunta ovviamente ilnel, simbolo di una leggenda ancora evidentemente raggiante.(“Mi vesto per uccidere ma con gusto”) diceva Freddie, vero influencer d’altri tempi.