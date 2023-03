Freddie Mercury, la malattia, i fidanzati e la morte: a chi è andata l'eredità del frontman dei Queen? Stasera in tv Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury, frontman dei Queen, ha caratterizzato due decenni di musica rock, incidendo brani come Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e We Are The Champions. Stasera in tv su Rai 1 va in onda Bohemian Rhapsody, film del 2018 diretto da Bryan Singer. La pellicola ripercorre i primi quindici anni del gruppo rock, dai successi alla crisi, parallela a quella vissuta da Freddie, per poi concentrarsi sulla storica reunion per il Live Aid del luglio 1985. Una leggenda della musica morta a soli 45 anni, ma chi era Freddy Mercury?