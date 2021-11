Freddie Mercury, 30 anni fa ci lasciava una delle voci leggendarie del rock

30 anni fa, nella sua villa londinese, ci lasciava Freddie Mercury. Era il 24 novembre del 1991, il frontman dei Queen aveva solo 45 anni. "Se dovessi morire domani, non mi preoccuperei. Dalla vita ho avuto tutto". Voce unica, personaggio indimenticabile: Freddie Mercury con il suo talento è tra le icone musicali più amate di tutti i tempi. Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, We Will Rock You: ancora oggi la sua voce è ascoltata da migliaia di persone in tutto il mondo. "Sono me stesso, sai, solo me stesso. Sono molto disorganizzato a volte, sono organizzato altre volte e... sono me stesso". Uomo di grande forza e coraggio: poco prima di morire a causa dell'HIV, ha scelto di aprirsi al mondo intero raccontando della sua malattia: "Ho l'AIDS, è giunto il momento per i miei amici e i miei fan di tutto il mondo di conoscere la verità. Spero che tutti possano unirsi a me, ai miei medici e a tutti coloro che nel mondo combattono questa terribile malattia". Freddie Mercury: una leggenda senza tempo, una stella che non si è mai spenta davvero del tutto.