Mary Austin, età, vita privata e carriera. Chi è la fidanzata storica di Freddie Mercury? Stasera in tv Bohemian Rhapsody

Prima di scoprire di essere omosessuale, il frontman dei Queen Freddie Mercury ha avuto una storia d'amore durata sette anni con una donna: il suo nome è Mary Austin. La donna è rimasta accanto al cantante per tutta la vita, fino alla fine. Ora la donna, di 71 anni (72 il 6 marzo, ndr.), custodisce il segreto delle ceneri della cantante e la casa del cantante.

Chi è Mary Austin

Nata nel 1951 a Fulham, Londra, Mary Austin incontra per la prima volta Freddie Mercury nel 1969, quando ha solo 19 anni. La ragazza era una studentessa d’arte e lavorava come commessa da Biba, un negozio di abbigliamento trendy a Kensington.

I due si innamorano e per sei/sette anni vivono una bellissima storia d’amore. Lui arriva anche a chiederle di sposarlo, il giorno di Natale del 1973 in un monolocale di Holland Road a Londra, ma le loro strade non sfoceranno mai in un matrimonio. Mary Austin ricorda il cantante. «Era diverso da tutte le persone che avevo conosciuto fino a quel momento», ha raccontato. «Aveva una grande fiducia in sé stesso, cosa che a me mancava. Mi piaceva, siamo cresciuti insieme».

L’artista, infatti, qualche tempo dopo, sceglie di vivere liberamente la propria sessualità, cominciando a frequentare anche gli uomini. Confessa alla fidanzata la sua bisessualità («Non credo tu sia bisessuale, penso che tu sia gay», gli risponde lei), i due si lasciano ma non si perdono di vista. Anzi: il loro rapporto durerà fino alla morte del cantante, nel 1991.





«L'amica» di una vita

I due non sono già più fidanzati quando lui compone per lei, nel 1975, la ballata Love of My Life, ovvero «Amore della mia vita». Perché la donna, da fidanzata, è diventata una compagna di vita, una confidente, un faro nell’esistenza travagliata di Mercury. Tanto che Mary Austin ha definito la loro relazione comunque «come un matrimonio, in salute e in malattia».

Mary Austin era fissa accanto al letto dell’artista. «Provavo grande amore per lui», ha raccontato. «Stavo seduta di fianco al suo letto per ore, anche mentre dormiva. Ad un certo punto apriva gli occhi, mi guardava e diceva: «Ah sei tu, mia fedele amica».

Il rapporto tra i due

Il rapporto tra il cantante e Mary Austin non era facile da comprendere: lui era dichiaratamente gay, e lei gli stava accanto comunque, con una forma di amore diversa, non più passionale ma comunque devota e sincera. «Tutti i miei amanti mi hanno chiesto perché nessuno può sostituire Mary», ha spiegato lui una volta, «ma per me è semplicemente impossibile».

Lei «è la mia unica amica, e non ne desidero altre. Per me è come un matrimonio». Proprio come l’aveva definito anche lei. «Siamo rimasti insieme nel dolore e nella felicità, in salute e in malattia, quindi abbiamo tenuto fede al nostro impegno», ha raccontato.

Quando il cantante è scomparso, lei ha perso «qualcuno che è sempre stato il mio eterno amore. Avrei preferito che accadesse il contrario. Avrei dovuto andarmene io per prima, avrei preferito che gli mancassi io piuttosto che mi mancasse lui».

Le ceneri e il testamento

E qui arriviamo al segreto di Mary su dove si trovino le spoglie di Mercury. «Lui non voleva che qualcuno tentasse di profanarlo come è successo ad alcuni altri personaggi famosi», ha spiegato lei. «I fan possono essere profondamente ossessivi. Voleva che rimanesse un segreto e tale resterà».

Mary Austin ha custodito le ceneri dell’amico per due anni in camera da letto e poi, in gran segreto, ne ha organizzato lo spostamento in un altro luogo, più sicuro.



Freddie ha firmato un testamento nel settembre 1991, che ha dato metà della sua vasta ricchezza a Mary e il resto ai suoi genitori e alla sorella. La maggior parte dei suoi amici, incluso l'amante Jim Hutton, ricevettero 500.000 sterline ciascuno o una casa. Mary era al capezzale di Freddie tenendogli la mano quando morì all'età di 45 anni.

In seguito ha realizzato il suo desiderio di disperdere segretamente le sue ceneri. Sebbene ci siano state varie voci su dove abbia preso le ceneri, come il cimitero di Kensal Green o il ciliegio nel suo giardino, non ha mai rivelato dove si trovasse.

Dov'è adesso Mary Austin

Mary ha scelto di non sposare il pittore Piers Cameron, il padre dei suoi due figli, Jamie e Richard, e ha divorziato dal marito Nick Holford.

In seguito ha spiegato: «Ho perso la mia famiglia, davvero, quando è morto Freddie. Era tutto per me, a parte i miei figli. Era come nessuno che avevo incontrato prima».

Si dice che Mary, che ora ha 71 anni, viva una vita privata dietro le mura chiodate della villa londinese, dove i fan continuano a visitarla regolarmente per rendere omaggio a Freddie Mercury.