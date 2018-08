Tubini sexy e felpe urban: esce KarlXKaia, la linea di Karl Lagerfeld in collaborazione con Kaia Gerber

di Laura Bolasco

Lui è l’icona per eccellenza della moda internazionale, lei è la modella americana più desiderata del momento. L’attesa dei fan per l’uscita di Kar X Kaia, la nuova linea d’abbigliamento realizzata da Karl Lagerfeld in collaborazione con la bella figlia di Cindy Crawford, è finalmente terminata. Su Karl.com e su Revolve.com sono infatti disponibili da oggi tutti i capi firmati dalla coppia, una collezione urban dallo stile sporty con uno spiccato accento glamour.



Tra i mini abiti in jersey con logo stampato e le felpe oversize con l’immancabile cappuccio spunta una sexy tuta da gatta super aderente, must have della prossima stagione. Il pull corto in lana e cachemire lavorato ha il collo alto, come vuole il trend di quest’inverno e si indossa con la minigonna lilla metallizzata. Il tubino dai dettagli cut out è realizzato in pelle e tessuto, è aperto sulla schiena ed è chiuso da una zip frontale che ne percorre tutta la lunghezza. Look rock-chic per l’abito lungo in seta con il corpetto in pelle, lo spacco laterale e il mini strascico.



I capispalla seguono la tendenza del momento: una pelliccetta sintetica total pink, un bomber imbottito disponibile nei due colori basici della linea (nero e rosa), due blazer eleganti ed un chiodo da rocker borchiato sul retro.



Non mancano le t-shirt iconiche con la caricatura della coppia stampata davanti, riportata anche sulle cover per gli ultimi modelli dell’iphone.



Per quanto riguarda gli accessori, oltre a zaini e marsupi in velluto, quattro modelli diversi di scarpe, da abbinare a rotazione al resto della collezione.



La capsule collection resterà online esclusivamente sui due siti per le prossime due settimane, durante le quali verrà sponsorizzata in giro per il mondo dalla sua testimonial e co-ideatrice Kaia. Dal 14 settembre sarà disponibile anche presso altri store, fisici e sulla rete, oltre che nei monomarca firmati Karl Lagerfeld.

Gioved├Č 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA