Diana Eugeni e Vuscichè, il brand che trasforma le coperte abruzzesi in capi d'alta moda

Lunedì 12 Settembre 2022, 13:12

Anche la moda può essere sostenibile e ne è una prova inconfutabile il brand Vuscichè, nato dalla mente dell’abruzzese Diana Eugeni. In occasione del Garofano Rosso Film Festival a Forme di Massa d’Albe, la stilista è stata protagonista di un talk in cui ha raccontato in che modo riesce a trasformare le vecchie coperte abruzzesi in capi d’alta moda. Tutto nel segno del riciclo e dell’ecosostenibilità. «In dialetto abruzzese, vuscichè vuol dire mescolare con la forza. – racconta Diana – Volevamo creare look e vestire persone dalla testa ai piedi dando loro una scombinata. Una vuscicata, appunto. Il territorio abruzzese non è mai stato super elegante come Milano, ma non è mai stato neanche troppo volgare. Ha avuto le sue donne eleganti, anche brigantesse, che hanno conservato un orgoglio un po’ gitano e un po’ fuori dal comune. Per come la vedo io, queste donne molto belle e molto fiere hanno look strepitosi che nessuno ha mai guardato».

