Tendenze, da Versace a Cartier i modelli minimal al femminile

Purezza delle linee, precisione delle forme, rigore delle proporzioni. Queste una delle tendenze più forti dell’orologeria femminile per questa stagione. A farla da padrone Cartier che ha presentato il nuovo Tank Must: un segnatempo con un quadrante laccato nero su tre diverse referenze. I primi due sono con una cassa in acciaio inossidabile con movimento al quarzo Cartier e cinturino in pelle di alligatore nero. La terza referenza è in oro giallo 18k con le lancette dorate e il logo stampato in tinta.



L’orologio utilizza il calibro 1917 MC a carica manuale. Questo segnatempo nasce dalla mente di Louis Cartier nel 1917, Il prototipo viene regalato al generale Pershing qualche anno prima della sua commercializzazione, avvenuta nel 1919. L’aspetto essenziale, unito alla sua indiscutibile eleganza, ha reso questo oggetto un’icona. Molte celebrità lo hanno indossato e apprezzato, da Jacqueline Kennedy a Andy Warhol, il quale ne osannava a tal punto il design da usarlo come accessorio estetico, senza neppure caricarlo.



Baume & Mercier propone due nuovi modelli di una linea intramontabile, la Hampton, lanciata per la prima volta nel 1994 e che si ispirava a un iconico modello anni ’60. Realizzati in due referenze, una più quotidiana in acciaio, l’altra più preziosa in oro rosa e titanio lucido, hanno le casse dalla forma rettangolareche evocano nel profilo allungato le geometrie razionali e minimali dell’Art Decò. L’atelier di Lucien Rochat nasce nel 1925 nella Vallée de Joux, tempio dell’orologeria mondiale nella Svizzera francese, marchio ricco di storia e tradizione tramandata attraverso tre generazioni di maestri orologiai.

Da sempre sinonimo dell’incontro tra ispirazioni vintage e tendenze contemporanee arricchite da elementi e dettagli di estrema qualità. Come il nuovo modello Avenue con cassa 34 mm e bracciale in acciaio con chiusura deployante. Il quadrante è impreziosito da diamanti.

Breil aggiunge un nuovo modello mini (27 x 26 mm) alla collezione The B. La cassa d’acciaio rispetta i codici estetici della collezione, ha una forma squadrata con angoli arrotondati e un profilo ultrapiatto. Disponibili in tre differenti colorazioni montano movimenti al quarzo Seiko VJ20 e sono impermeabili fino a 5 atm.



I nuovi nati in casa Tissot sono cinque modelli PRX con casse in acciaio satinato da 35 mm, tutti alimentati da movimenti al quarzo. Questa collezione coglie l’essenza e le dimensioni dell’originale modello del ‘78 su cui si basa il design retrò del PRX e incarna la tendenza attuale per gli orologi unisex. È allo stesso tempo un segnatempo e un gioiello l’orologio Medusa Icon firmato da Versace e a cui sono stati aggiunti 118 diamanti. L’orologio gioiello è d’altronde una tradizione centenaria e il brand milanese ha scelto di enfatizzare il rinnovato interesse nei suoi confronti inserendo diamanti su indici, lunetta e/o anello interno di cinque modelli lanciati nelle ultime due stagioni.