Missoni, geometrie e zigzag: l'orologio è multicolor

La sequenza di colori del logo sul cinturino, rosa polvere, grigio, verde, rosso, giallo e azzurro, ricorda la libera mescolanza di tonalità e fantasie sdoganata da Ottavio Missoni con la lavorazione Put together. Espressione usata dal patron del marchio, fondato nel 1953 insieme alla moglie Rosita in un piccolo garage di Gallarate, per spiegare agli stranieri l'unione di fantasie e tonalità che mai nessuno aveva osato accostare prima di allora, tanto più a zigzag.



La sua visione gioiosa e fuori dagli schemi che ha rivoluzionato la storia del Made in Italy è ben scandita oggi nelle quattro nuove linee di orologi lanciati dalla maison per questa estate. In particolare, nel Missoni Lettering, il segnatempo femminile dalle forme rigorose, reso riconoscibile dai colori sgargianti o da quell'effetto lurex che ha sempre caratterizzato i capi della griffe.



Il quadrante di questo nuovo orologio è arricchito da una trama logo-mania, mentre la cassa boyfriend di 38 mm, rotonda in acciaio color champagne o in rose gold evolutamente sobria. Il movimento è al quarzo ed è impermeabile fino a 50 metri. Orologi freschi e gioiosi, i nuovi Missoni Lettering trasformano questo segnatempo in un accessorio di moda dal design urbano.



Per la prima volta la griffe propone anche cinturini compatibili con Apple Watch, disponibili in tessuti multicolore, in pelle e in metallo e sono compatibili con tutte le dimensioni di cassa dalla Serie 1 alla Serie 7. I motivi iconici di Missoni come lo Zigzag e il Lettering vengono ripresi in un gioco di colori pastello e di rilievi, rendendo unico ciascun cinturino.