Con Rado, torna l’Over-Pole, le ore in stile vintage

Se è vero che per i veri esploratori il tempo non si ferma mai, lo stesso si può dire anche per i designer di Rado, che hanno riscoperto un bel modello degli anni ’60 e lo hanno rieditato dotandolo di un movimento meccanico svizzero di elevata qualità a carica manuale con 80 ore di riserva. I caratteristici dettagli del design originale dell’Over-Pole Worldtimer, questo il nome del capostipite, sono stati aggiornati nella versione contemporanea mediante un inserto in ceramica hi-tech che impreziosisce la lunetta incisa al laser e il vetro ora in zaffiro, mentre gli elementi vintage essenziali, come l’iconico diametro di 37 mm, sono rimasti inalterati.

LA VARIANTE

Merita di essere ricordato che ancora negli anni ’60, un viaggio internazionale era un evento comunque eccezionale e ispirava canzoni rock, libri e anche gli orologiai di tutto il mondo. Le persone sognavano luoghi esotici e frontiere misteriose in cui il tempo si fermava. Dal canto loro in Rado, gli orologiai decisero di realizzare l’Over-Pole, un’originale variante della prima serie del Captain Cook. Il Worldtimer montava una lunetta girevole con l’indicazione delle principali città del globo, per compiere un rapido calcolo dell’ora corrente in quelle località: un invito esplicito per tutti gli aspiranti giramondo.

Le riedizioni di successo di qualsiasi oggetto iconico in genere ne conservano gli elementi distintivi, mentre le funzionalità per le quali oggi sono disponibili nuove tecnologie vengono implementate. In qualità di “Master of Materials”, la casa svizzera ha sviluppato una solida esperienza nell’evoluzione della propria gamma di prodotti, in linea con le innovazioni di materiali e tecniche.

SERIE LIMITATA

Il nuovo modello Over-Pole ne è un esempio. L’edizione sarà prodotta in una serie esclusiva di 1962 esemplari, con un movimento a carica manuale che dispone di una riserva di carica di 80 ore. Il movimento, dotato di spirale antimagnetica Nivachron è stato scelto per le sue caratteristiche di affidabilità e accuratezza e consente al nuovo Over-Pole di superare i test di precisione di ben cinque punti. Il nuovo Captain Cook Over-Pole viene venduto in un’elegante custodia marrone con un bracciale supplementare in acciaio.