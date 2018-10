Victoria's Secret sbarca nella Capitale, il primo negozio aprirà il prossimo inverno

ariva acon tanto di pizzi e reggiseni. Il marchio di lingerie americano conosciuto per le sue sfilate spettacolo a base di supermodelle in capi sexy e travestimenti da angeli aprirà un primo negozio nella Capitale, nel centro commerciale Porta di Roma. L'apertura dello store, in partnership con Percassi, è prevista durante la prossima stagione invernale. Il negozio ospiterà tutte le collezioni di lingerie di Victoria's Secret, la linea sportiva del brand, le fragranze, le collezioni per la cura del corpo e Victoria's Secret Pink, una nuova linea di reggiseni, slip, articoli sportivi e prodotti di bellezza ispirati e dedicati alle ragazze in età universitaria. Victoria's Secret fa parte della società L Brands, Inc e conta oltre 1.600 negozi e punti vendita nel mondo.LEGGI ANCHE Palestra all day long, dieta ferrea e tanta disciplina: la vera vita degli angeli di Victoria’s Secret