Siamo tutte Bridget Jones, le mutandone tornano di moda (e le indossa anche Rihanna)

Ultimo aggiornamento: 19:29

A volte ritornano (di moda). La mutanda "ascellare" come segno del nuovo potere femminile. Non solo perchè oggettivamente più comoda rispetto a certicosì minuscoli che solo a vederli sembrano tagliare la pelle. Le mutandone stanno diventando simboli di una presa di coscienza femminile certamente più libera e meno condizionata da sovrastrutture ideologiche e culturali. Il, l'esibire il corpo, farne quasi un feticcio. Ecco allora che, in questo orizzonte, si è fatta di nuovo strada la classica mutanda, di quelle di cotone bianco, piuttosto alta e comoda, tanto che negli Stati Uniti ha ripreso a circolare non solo nei grandi magazzini, ma nelle riviste di moda, fino ad essere al centro di riflessioni e speculazioni. Con buona pace di tante show girl che postano su Instagram una raffica di immagini suLa svolta è arrivata con una serie di fotografie diche si è fatta immortalare mentre indossava comode mutande gialle alte fino alla pancia, di quelle che coprono i glutei e non lasciano nulla alla immaginazione. Lo stesso ha fattoin una foto in cui indossa un completo intimo anni cinquanta. Una riflessione socioculturale sul revival del mutandone però è iniziata quattro anni fa e la risposta che alcuni sociologi si sono azzardati a dare è che potrebbe dipendere dalla recessione economica a livello globnale in corso e che non accenna a diminuire. In questo contesti si è andata ad inserire il concetto di donna più autodeterminata e meno condizionabile. Che sia davvero iniziato il declino della biancheria intima tanto sexy?