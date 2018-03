di Ughetta Di Carlo

Le stelle dell’Equilibriste continuano a far parlare di loro. Non solo leggins, è in arrivo persino la linea mare, una capsule “Rome” che vi tenterà a tal punto che qualcuna avrà voglia di indossare uno dei costumi subito anche con un paio di jeans. In seguito alla grande richiesta e alla crescita produttiva è nata la necessità di aprire uno show-room. Dove? Naturalmente nella capitale. A Roma Nord, Lungotevere Thaon di Revel 98, a pochi passi dal Foro Italico, in uno spazio incantevole dove convivono altri brand, accuratamente selezionati da Daniela Di Matteo.Lì Francesca e Federica, le designer “stellate”, saranno a lavoro per far quadrare i conti, creare e naturalmente cospargervi di stelle. All’inaugurazione dello show room erano presenti molte donne dello spettacolo accompagnate dalle loro bambine. Molte celebrity hanno testimoniato l'apprezzamento al brand: in prima linea Matilde Brandi con le sue gemelle che hanno sfoggiato leggins stellari di ogni colore, l’attrice Vittoria Belvedere, e tutte le influencer che compaiono in innumerevoli scatti con indosso le stelle dell’Equilibriste. I leggins sono stati avvistati indosso ad Ilary Blasi, Elena Santarelli, Michela Quattrociocche, Eleonora Pedron, e tante altre…"Il successo viene dal prodotto - raccontano le stiliste - ma anche dalle nuove tecnologie di vendite attraverso social e e-commerce che hanno reso questo brand popolare anche all’estero". Ed ora l’annuncio della linea mare. “Sulle spiagge più belle, da Saint Tropez ad Ibiza, da Porto Cervo a Miami, solo stelle ad illuminare le vostre vacanze" - parola delle creatrici del marchio, le due amiche, mamme, colleghe che hanno unito le loro doti per brillare nel mondo della moda, conquistando un angolo privilegiato.I costumi si ispirano al mondo vintage del circo, soprattutto costumi interi, da portare anche come body, impreziositi qua e là dalle stelle, rigorosamente cucite e ritagliate a mano, dalle sarte italiane, nella migliore tradizione del Made in Italy. Mono spalla e modelli a fascia di tutti i colori, ma per chi sa osare, meglio puntare sull’arancio fluo, il blu elettrico e le stampe lurex. E non possono mancare i pantapareo con stelle traforate sui lati delle gambe, molto sexy e ideali per prendere un cocktail, ma irrinunciabili anche per fare la spesa al porto, da indossare con ciabattina o sneakers. Dunque questa estate collezionate stelle per brillare anche al mare!