La scuola vieta alle ragazze i leggings: «come i bikini, distraggono gli alunni»

Leggings vietati a scuola: distraggono gli studenti. In un liceo di Melboune è scoppiata una polemica dopo che l'Istituto ha vietato alle ragazze di andare in classe con i fuseaux: «è come indossare un "bikini"», secondo la scuola. Il nuovo regolamento è stato pubblicato sul portale online degli studenti ieri mattina, con la motivazione che il capo d'abbigliamento avrebbe distratto gli studenti maschi e le ragazze. Il post è stato ritirato poche ore dopo, ma il divieto rimane in vigore, ha riferito 3Aw.

La decisione non è stata ben accolta da parte di studenti e genitori, i quali hanno sostenuto che il divieto perpetua una visione antiquata degli stereotipi di genere. «Questo è ridicolo. Posso solo controllare in che decennio siamo? Pensavo fosse il 2019, non gli anni '80», ha detto al preside Neil Mitchell, il presidente del consiglio dei genitori australiano, Jenni Rickard. E ha poi aggiunto che «mentre le scuole hanno l'obbligo di assicurarsi che gli studenti siano vestiti in modo adeguato, potrebbero imporre regole di abbigliamento non basate sul genere».

