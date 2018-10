Il designer romano Aldo Maria Camillo a gennaio debutta a Pitti Uomo con il brand che porta il suo nome

Ex direttore creativo di Cerruti 1881, un passato nelle fila di Zegna, Valentino e Berluti, Aldo Maria Camillo debutterà con il brand che porta il suo nome a Pitti Uomo, in calendario a Firenze dall'8 all'11 gennaio 2019. Con AldoMariaCamillo lo stilista romano sarà il Pitti Italics Special Event di Pitti Immagine Uomo 95. Dopo un percorso professionale ricco di prestigiose collaborazioni il designer italiano presenta attraverso un evento speciale la sua prima collezione, concepita come un ideale guardaroba dell'uomo moderno. «Aldo Maria Camillo lavora con grande concentrazione sulla moda uomo - dice Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine - studiando la silhouette maschile con l'obiettivo di dare una nuova impronta e una diversa freschezza al menswear. La sua è una cultura classica, sostenuta da una solida formazione stilistica e da un'acuta sensibilità verso ciò che succede nel mondo adesso - e non solo in quello della moda. Ha talento, ha fantasia, ha senso della materia».



«AldoMariaCamillo rappresenta l'inizio di una nuova storia - spiega il designer - un contenitore dove esprimere il mio ideale di moda e insieme raccontarmi. Credo che l'abito sia uno strumento per comunicare chi siamo senza dire una parola, perché vive e cresce insieme a noi. Con il mio brand vorrei creare un guardaroba che si evolve e si completa nel tempo, nel quale i capi possiedono la qualità necessaria per durare il più a lungo possibile».

Radici

è il capitolo zero di questo progetto, aggiunge lo stilista, «il mio luogo della mia memoria. Gli anni '90, i vintage militari, gli anni di Martin Margiela e di Helmut Lang, delle giacche sartoriali rubate dall'armadio di mio padre che mi facevano sentire simile agli artisti delle band che ascoltavo».

