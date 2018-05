Custo Barcelona sfila in una grotta vulcanica, le modelle passeggiano tra la lava

di Veronica Timperi

Transatlantici, stadi, brasserie finti sono alcune delle cornici per i defilé più importanti. I grandi brand ricostruiscono ambienti minuziosamente per le loro sfilate, senza badare a costi, quando la natura a volte fornisce scenari naturali unici e suggestivi. Ecco quindi che tra le tante stranezze fashion spunta la sfilata all'interno di una Grotta vulcanica, sotto un cratere, a Lanzarote.Lo stilista coraggioso che ha portato le modelle a sfilare tra la lava, in un paesaggio a dir poco lunare è il catalano Custo Dalmau, proprietario di Custo Barcelona. Il designer ha presentato durante la Lanzarote Fashion Weekend, la sua capsule al Jameos del Agua, un lago sotterraneo che rimane leggermente illuminato dal sole, tanto da essere diventato dimora di una specie di granchio albino unico al mondo. Qui si trova anche un auditorium, disegnato da César Manrique, che sfrutta la sonorità della grotta vulcanica. Custo Barcelona ha fatto sfilare 80 look, la metà inediti, tra i quali hanno avuto grande risalto quelli ispirati ai colori, alle forme e agli elementi caratteristici dell'isola più selvaggia delle Canarie.