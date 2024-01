Schiaparelli Haute couture, la sfilata a Parigi: spunta la donna "marziana" (in omaggio allo zio della fondatrice)

Schiaparelli dà il via alla fashion week di Parigi con la sua donna marziana. Il termine, infatti, fu coniato proprio dallo zio della fondatrice Elsa, Giovanni Schiaparelli. Nel 1877 Schiaparelli, allora direttore dell'Osservatorio di Brera a Milano, scoprì una novità. Una serie di canali, un'area grande come il Grand Canyon, che segnano la superficie di Marte.

E oggi, in omaggio proprio allo scienziato, una modella in tubino corto di lucida vernice nera, con colletto di plastica bianco illuminato da una broche di diamanti, le mezze maniche rigide e ampie che disegnano una T, ha attraversa la passerella con passo deciso, ma quasi da automa, aprendo la sfilata di haute couture Primavera/Estate 2024 a Parigi di Schiaparelli. Non Ci sono dubbi. La nuova donna disegnata dal direttore creativo della maison, Daniel Roseberry, è una marziana. Elsa Schiaparelli si occupava notoriamente di astrologia. Guardare le stelle era decisamente un'occupazione di famiglia. Questa collezione è un omaggio a quell'ossessione, oltre che uno studio sulle contraddizioni: l'eredità e l'avanguardia, la pura bellezza e la provocazione, la terra e il cielo. Ma come l'arte (e la natura) ci insegnano sempre, le cose e le idee che sembrano diametralmente opposte tra loro possono anche combinarsi per creare sorprendenti chimere.