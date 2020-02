Sanremo 2020, ecco le pagelle della prima serata:

ACHILLE LAURO Me ne frego 6

Il colpo di teatro salva una canzone fuori fuoco. Più un'utilitaria che una Rolls Royce.

ANASTASIO Rosso di rabbia 8

Chitarrone southern rock e un flusso di coscienza esplosivo, come la generazione di cui non vuol essere portavoce.



BUGO & MORGAN Sincero 6 e 1/2

L'electropop dell'incendiario diventato pompiere, la canzone d'amore come confessione di aver vissuto. E tradito se stessi.

DIODATO Fai rumore 7

Nel silenzio si consumano rotture e traumi, meglio parlarsi. Prova vocale importante, bell'uso dell'orchestra.

ELODIE Andromeda 6 e 1/2

Con l'orchestra il pezzo perde qualcosa dell'hype urban congegnato da Mahmood e Dardust. Lei è fighissima.

IRENE GRANDI Finalmente io 7

Una canzone autobiografica, anche se scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, con grinta orgogliosamente maleducata.



RAPHAEL GUALAZZI Carioca 6 e 1/2

Più caraibica che brasileira, con gli ottoni di Ottolini a ravvivare il tutto.

MARCO MASINI Il confronto 5

L'uomo volante atterra davanti a uno specchio e parla con se stesso, senza pregiudizi, nè spunti originali

RITA PAVONE Niente (Resilienza 74) 7

«Qua non succede niente», canta con grinta l'ex Pel di Carota, tra una parolaccia e un ritratto dell'Italia immobile.

RIKI Lo sappiamo entrambi 3

Le ragazzine hanno i loro diritti, i ragazzini pure, ma davvero il brano non c'è, è confuso e infelice

LE VIBRAZIONI Dov'è 5

Martellante nella richiesta a cui ci associamo: ma il pezzo «Dov'è»? Bello il doppiaggio nella lingua dei segni.

ALBERTO URSO Il sole ad Est 4 e 1/2

I tenorini al Festival di Sanremo funzionano, perciò non si sa mai, ma stavolta pop e romanza non si prendono bene. Per niente.

