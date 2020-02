Sanremo 2020, pagelle look quarta serata: Antonella Clerici in rosso 8, Dua Lipa 6. Giordana Angi in sneakers, 5

Sanremo 2020 dal punto di vista dei look per ora ha lasciato un po' a desiderare: ma siamo alla quarta (e penultima serata) e proviamo a nutrire qualche speranza. Questa sera sul palco le "sorvegliate speciali" sono Dua Lipa, cantante modaiola per eccellenza, ma anche le protagoniste femminili della serata: Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi.

Antonella Clerici: 8

L'ispirazione è a metà tra "fata madrina" e lady in red. Certo, molto rosso, molte piume, maniche svasate, difficoltà a scendere le scale per il volume dell'abito e chi più ne ha più ne metta. Ma stiamo parlando di colei che diversi anni fa sfoggiò l'indimenticato abito "petaloso" di Gai Mattiolo. Ci sta. Promossa.

Dua Lipa: 6

È una delle cantanti del momento, ma il look non ci ha proprio fatti sognare. Minuscolo top total black e shorts estivi, ma con i collants. Ci aspettavamo di più.

Giordana Angi: 5

Con un look anni Novanta sembrerebbe una giovane Demi Moore. Ma questo tailleur rosa confetto con profili acetati non è proprio il suo. Per non parlare delle sneakers bianche.



Tecla: 7

Dopo il look total jeans della prima serata, la talentuosa 16enne sceglie un abito molto più classico. Bene il colore (rosso, che a quanto pare ricorre in quest'edizione del Festival), un po' meno bene la lunghezza al polpaccio, troppo da "donnina". Forse una collana non avrebbe guastato.



