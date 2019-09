Twinset, reginette per un giorno noleggiando gli abiti Pleasedontbuy delle finaliste di Miss Italia

Sentirsi reginetta per un giorno. Questa l'idea alla base dell'iniziativa di Twinset che ha firmato gli abiti indossati dalle tre finaliste di Miss Italia in chiffon sfumato azzurro e che adesso li farà passare dal palcoscenico a una selezionata rete di boutique Twinset, in un corner dedicato al nuovo brand Pleasedontbuy. Gli abiti delle concorrenti che abbiamo visto venerdì sera su Rai 1 in diretta da Jesolo nel tradizionale momento che precede la proclamazione della reginetta, si potranno noleggiare a un prezzo mai superiore ai 100 euro. Il marchio Pleasedontbuy si presenterà al mercato giovedi 19 settembre attraverso una distribuzione retail in Italia iniziando dai flagship store di Milano via Manzoni e corso Vittorio Emanuele, di Roma via del Corso e via Cola di Rienzo, Firenze, Orio al Serio, Bari e Torino. Nel 2020 oltre ad estendere la rete a tutti i monomarca nel mondo Pleasedontbuy diventerà una realtà digitale e sarà aperta al canale wholesale.

