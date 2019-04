Marc Jacobs dice sì al compagno Char Defrancesco, pioggia di vip per le nozze a New York

Matrimonio da favola per Marc Jacobs: lo stilista ha detto "sì" sabato scorso a New York al fidanzato Char Defrancesco. Nozze "metropolitane" all'insegna - ovviamente - della moda e degli invitati vip. Alla cerimonia privata ha seguito un ricevimento al ristorante chic The Grill, nel cuore di Manhattan.



Per il fashion system sono state le nozze dell'anno: c'erano proprio tutti, dalle modelle e amiche dello stilista Kate Moss e Naomi Campbell alle nuove leve Kaia Gerber e le sorelle Hadid (che sulla via del "sì" hanno condiviso un panino con lo sposo), passando per la storica direttrice di Vogue America Anna Wintour . Com'era prevedibile, l'outfit degli sposi, firmato Ralph Fitzgerald, era all'insegna del glamour: cravatta e stivali custom Gucci per Marc Jacobs, mentre il neosposo ha indossato la novità del mese, ossia le sneakers Loboutin, dalla suola rossa.

Ultimo aggiornamento: 12:43

