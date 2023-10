Maggie Smith testimonial di Loewe a 88 anni, da Harry Potter alla moda (e i social impazziscono)

L’attrice Maggie Smith, alla veneranda età di 88 anni, posa come modella per Loewe. Il brand spagnolo diretto da Jonathan Anderson l’ha scelta come simbolo della nuova campagna che anticipa la collezione primavera-estate 2024 e sui social le foto in posa del premio Oscar sono subito diventate virali.

Maggie Smith, da Harry Potter alla moda



Sono “meta-immagini” dall’aspetto di ritagli di giornale quelle realizzate dal fotografo Juergen Teller e Maggie Smith catalizza l’attenzione su di lei, rubando la scena alle borse Loewe.

D’altronde, l’interprete britannica conosciuta per il ruolo di Minerva McGranitt nella saga di “Harry Potter” rispecchia pienamente la filosofia di Anderson e Teller, che hanno voluto mettere in risalto l’imperfezione come massima perfezione. È il motivo per il quale non vi è nessun ritocco nelle foto, risultando il volto più rappresentativo e simbolico della collezione.

Il marchio è tra i più ricercati del momento ed ha saputo ritagliarsi uno spazio nel modo della moda grazie alla strategia comunicativa capace di arrivare ad ogni tipo di pubblico e uno stile, sempre in evoluzione, che ha saputo imporsi. Nel presentarsi al mondo, sceglie la trasversalità come parola chiave. Questo è il motivo per cui i modelli vengono scelti dal mondo della musica, del cinema e dell’arte e in un range d’età molto ampio. Si va dalle giovani attrici Dakota Fanning e Greta Lee all’artista Rachel Jones fino al musicista Taeyong. Riconoscibili a livello internazionale sono le borse spesso accompagnate da animali e le scarpe in shearling, tanto eccentriche quanto divisive.