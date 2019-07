Cosa mi metto questo week end? Ecco tre outfit salvavita da indossare a rotazione

D’estate il weekend è d’oro e nessuna di noi dovrebbe sprecare preziose ore di sole di fronte all’armadio indecise sul “da mettersi” per l’aperitivo. Da Instagram allo streetstyle la tendenza parla chiaro: quest’estate l’outfit è minimale, semplice e sobrio. Una vera e propria divisa da indossare a rotazione senza indugi per essere pronte in 5 minuti. Di mise noi ve ne proponiamo 3, per non inventare più scuse e ritrovarsi a dire “non ho nulla da mettermi”.

-Outfit n.1

Jeans e camicia bianca: si scrive classico e si legge chic. Cosa succede quando il passepartout dell’abbigliamento per eccellenza si incontra con la versatilità fatta capo da indossare? La combo denim più camicia bianca è perfetta per qualsiasi occasione, dalla serata casual a quella più formale. Se la scelta del jeans cade facilmente sui modelli cropped e la camicia su uno stile oversize (magari dalle maniche gonfie e a palloncino) diventa fondamentale l’abbinamento degli accessori per equilibrare il look: i sandali sono flat o strappy, le borse di perline o in rafia e i gioielli in oro giallo, minimali, geometrici e super leggeri.



-Outfit n.2

L’estate è meravigliosa per (in ordine sparso e non d’importanza): i gelati, il mare e i vestiti a fiori. A proposito di abiti, la bella stagione 2019 li vuole voluminosi ma leggeri, coloratissimi e lunghi almeno sopra la caviglia, da indossare al volo senza pensare troppo a come abbinarli. Ogni tipo di scarpa è ammessa, dalle birkenstock alle sneakers di ogni brand e forma (dai modelli daddy alle più sottili converse) fino alle espadrillas e ai sandali alla schiava piattissimi o con il tacco comodo.



-Outfit n.3

Erano plissettate poi sono diventate a portafoglio ed ora sono indiscutibilmente svasate in raso lucidissimo. Le gonne midi stanno vivendo un momento epico tornando alla ribalta nei nostri armadi come capo cult della stagione estiva. Accostate a top, t-shirt stampate o bluse annodate in vita, sono il migliore alleato da mettere in valigia e portare in vacanza: perfette da indossare anche al posto degli shorts con il costume sotto per non perdere neanche un tramonto sulla spiaggia.

