Lavinia Biagiotti dice no ai grandi gruppi: «Sono arrivate molte proposte, ma non cedo»

Il marchio di Laura Biagiotti per ora rimarrà saldo in mano alla figlia Lavinia. E' stata lei stessa a ribadirlo nel corso di un appuntamento di Altaroma. «Rispetto moltissimo chi ha pensato di affidare il proprio marchio a grandi gruppi. In questo momento non ho nessuna intenzione di farlo - ha spiegato - Se mai dovesse nascere un grande polo della moda italiana sarebbe interessante valutare una possibile offerta. Sono comunque arrivate proposte recentemente, moltissime dopo la scomparsa di mia madre, ed è stato un cortesissimo 'no graziè».

Silvia Venturini Fendi: «Nella moda sostenere i giovani per far vincere il made in Italy»

Moda: Ok Ue ad acquisizione Michael Kors-Versace



© RIPRODUZIONE RISERVATA