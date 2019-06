Gucci, le sneakers si provano sulla app (in realtà aumentata)

Ok comprare online, ma alzi la mano chi non ha mai avuto dei dubbi derivanti dalla necessità di provare prima il vestito o le scarpe oggetto del desiderio. Certo, indosso alla modella che sorride sul sito fanno la loro figura, ma non è detto che lo stesso accada con noi dopo che il corriere avrà suonato alla porta. Da oggi però sulla Gucci App i clienti, attraverso un’innovativa funzionalità di realtà aumentata, potranno “provare” virtualmente le sneaker Ace, pilastro delle collezioni della Maison guidata da Alessandro Michele.

La nuova tecnologia consentirà a Gucci di presentare i modelli più recenti ai suoi fan, offrendo loro un'esperienza coinvolgente e interattiva con le prossime collezioni di calzature ancor prima del loro lancio. In pratica gli utenti potranno "vedersi" con indosso i nuovi modelli di sneakers. Wannaby, partner tecnologico di Gucci per questa nuova funzionalità, ha lanciato recentemente la tecnologia più accurata e affidabile per “provare” le calzature, ottenendo il riconoscimento dei leader del settore e dei professionisti della realtà aumentata in tutto il mondo.



Sulla app i clienti possono selezionare le Ace di loro scelta sullo schermo, puntare la fotocamera del loro dispositivo mobile ai loro piedi e virtualmente “provare” il paio selezionato. La tecnologia – disponibile solo per iOS – consente a Gucci di presentare i più recenti modelli delle Ace ai suoi clienti in tutto il mondo, offrendo loro un'esperienza interattiva e coinvolgente. Collegandosi al sito web gucci.com, i clienti possono acquistare immediatamente le sneaker Ace di loro scelta. Gli utenti possono anche scattare selfie con “indosso” i loro modelli Ace preferiti e condividerli sulle piattaforme social. La Gucci App offre inoltre sticker e sfondi speciali che accompagnano il progetto e permettono agli utenti di personalizzare i loro dispositivi.

