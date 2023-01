Giada Curti presenta "Fortuna", la sua primavera/estate 2023

Raffinate, libere, passionali, audaci, sono queste le donne che Giada Curti veste in tutte il mondo, presenti anche ieri sera al St. Regis Rome per la presentazione della Collezione “Fortuna” S/S 2023. Outfit iconico la “gonna” dalle linee e forme diverse al centro di una profonda quanto decisiva rivoluzione. Creazioni sempre più versatili e colorate, dalle nuance della terra sfumature di rossi e arancioni, dalle acque cristalline tonalità di verdi, celesti e blu, lucenti albe e iridescenti tramonti, hanno fatto si che i colori della meravigliosa “Puglia” siano stati fonte di ispirazione della collezione. Taffetà, satin e chiffon si sono alternati con una costante fluidità a linee luminose dai colori brillanti, dove l’imperante fascino delle stampe floreali ne hanno sottolineato una femminilità segnata tra le pareti bucoliche di una contemporaneità senza tempo. L’eleganza romantica e selvaggia di questa nuova donna in piena rinascita, come la bellezza dei fiori di campo avvolta nel misterioso fascino del tulle e dell’organza, la rendono tanto leggera come la georgette quanto cangiante come il fascino misterioso del satin. “Fortuna” è generatrice di un nuovo romanticismo, è mescolare quella mediterranea spontaneità, fatta di estetica, innovazione e ricerca, è viaggiare verso un futuro sempre più presente.