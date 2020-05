Diane Keaton svuota l'armadio su Instagram: «Tutta questa roba non mi serve»

Marie Kondo, tieniti forte: c'è una nuova regina della riorganizzazione degli armadi. Si chiama Diane Keaton che - per chi non lo sapesse - su Instagram è una sorta di influencer atipica che inanella look alla "Io e Annie" alternati a video esilaranti. Insomma, l'attrice 74enne durante il lockdown ha avuto lo stesso pensiero della maggioranza di noi e al grido di «Tutti questi vestiti non mi servono» ha svuotato la sua immensa cabina armadio.

Ariete sportivo e Cancro vintage, ecco il look dei segni zodiacali nella Fase 2

James Ferragamo e la moda dopo il Covid: «Basta ostentare, ora impariamo a fare squadra»

Piena, come molti guardaroba, di capi che non sono mai stati indossati e cose comprate in un «momento di follia», tipo gli stivali con le fiamme o le scarpe da clown regalo di un amico che, però, Diane ha deciso di tenere (evidentemente le davano gioia). E forse la quarantena è servita proprio a questo: a forza di alternare tute e leggings, abbiamo capito che la maggior parte di quegli abiti di poliestere che giacciono mai indossati nel nostro armadio in realtà non sono necessari e che dieci pezzi andrebbero benissimo (sarebbe anche più veloce creare i look).



Ultimo aggiornamento: 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindi? Pensiamo a fare come Diane la quale, dopo aver riempito quattro sacchi, li ha portati al più vicino negozio Goodwill, che accetta donazioni di capi usati. Purtroppo, era chiuso per l'emergenza Covid. Ma sembra proprio che l'attrice non si perderà d'animo.