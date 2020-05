Ariete sportivo e Cancro vintage, ecco il look dei segni zodiacali nella Fase 2

Previsioni stellari e insolite sul Coronavirus. Profezie astrologiche, anticipate già da Branko nel libro dell’Oroscopo per il 2020, secondo cui «l’uomo darà prova del suo immenso ingegno nelle scienze. (…) Serpeggerà una nuova e mai provata agitazione il primo giorno di primavera». Il tutto immerso in uno scenario apocalittico causato da una congiuntura astrale che, in passato, si era verificata solo prima della Seconda guerra mondiale, dovuta all’ingresso di Saturno, signore del tempo e della saggezza, in Acquario. Se poi il pianeta non ha rispettato la clausura e si è allontanato provvisoriamente senza mascherina dal suo domicilio in Capricorno, di cui è padre e governatore, i segni zodiacali nella Fase 2 risentono dell’influsso delle stelle anche in fatto di moda. L’astrologo Andrea Ottaviani, ideatore della community di crescita personale Ottava Superiore, dà alcune dritte di stile ai 12 agguerriti cavalieri (e amazzoni) dello Zodiaco per affrontare in modo fashion il “Look-down” imposto dal Covid-19. E che, diversamente dalla tendenza del “liberi tutti” in voga, non è ancora terminato. Perché, dopo le entusiasmanti prove del cuoco ai fornelli durante l’isolamento, è quasi certo che “andrà tutto stretto”.



Segni di Fuoco



Ariete: è bene ripartire con grinta e una certa dose di audacia, grazie alla vostra natura semplice e un po’ selvaggia. Outfit sportivi con felpe e t-shirt bianche, pantaloni in denim o di cotone dai colori caldi. Senza rinunciare al chiodo in ecopelle nera e alle comode sneakers. Gli accessori sono di troppo, meglio puntare su un taglio di capelli o un’acconciatura che sottolinei il vostro carattere istintivo.

Leone: baciati dal Sole. Amanti del glamour, affascinati dal luccichio dell’oro e dell’argento. Dopo una pausa forzata dalle scene, siete pronti ad indossare nuovamente abiti preziosi, vistosi e, soprattutto, griffati. Non mancheranno le paillettes per essere luminosi sotto i riflettori. Ogni particolare servirà a farvi brillare.



Sagittario: per definizione cittadini del mondo e, ora che si ritorna con moderazione nella giungla metropolitana, mescolerete contaminazioni estetiche differenti in un cocktail di stili e culture. I richiami etno-chic saranno i racconti visivi delle vostre entusiasmanti passioni. Borse ampie e zaini in spalla. Scarpe confortevoli e multicolor. Tessuti naturali sostenibili e dettagli urban per esplorare la contemporaneità con fiducia e curiosità.



Segni di Terra



Toro: il buon gusto si combina alla praticità nella selezione di ogni capo. Scegliete maglie sui toni della terra adatte a valorizzare le forme, abbinandole a giubbotti dalle differenti e vivaci nuance. Ma anche polo classiche, dall'arancio al verde mela. È il momento di riprendere le attività e, magari, anche lo shopping.

Vergine: tagli lineari, puliti e non ostentati. Si riparte dalla quotidianità, felici di mettere addosso ciò che vi fa sentire a vostro agio. Stilosi, minimal ma con cura. Gli accostamenti monocromatici ai grafismi sono un consiglio valido per chi porta un tailleur o uno spezzato dove si noterà il particolare del polsino, della cucitura o della scarpa che darà un'impennata di carattere al look.

Capricorno: i figli di Saturno trasformano gli abiti in vere e proprie armature. Rigore, ordine e sobrietà. Eppure nella Fase 2 bisogna osare, sbottonandosi un po’, con una corsia preferenziale per le stoffe pregiate dalle nuance fredde ed esatte e per i completi sartoriali di alta manifattura. Si sa, non siete fan delle sfumature. Bluse candide per essere disinvolti mentre la vostra classica austerità adesso può lasciare spazio ad un’eleganza più misurata.



Segni d’Acqua



Cancro: dismesse le mise casalinghe, se non addirittura il pigiama “h24”, accogliete a braccia aperte la bella stagione. Preferite la palette pastello della primavera accanto ai volumi morbidi e generosi dei minidress o della maglieria oversize. Siete attratti dal vintage, che vi dona regalandovi un fascino senza tempo. Un orologio, o un paio di occhiali da vista all’ultimo grido, potrebbe essere molto utile.

Scorpione: anche se adorate il nero, è arrivato il momento di accostarlo in libertà alle cromie vitali e solari del periodo. Il vostro carisma e la sensualità misteriosa vengono esaltati dalle sovrapposizioni. Ricordando che ciò che è meno visibile lo svelerete quando sarà opportuno, togliendo la giacca o il foulard. Gioielli poco estrosi e sunglasses scuri.

Pesci: siete creature sognanti e quindi in grado di dipingere con un po' di magia l'aria primaverile. Per voi vestiti leggeri dalle colorazioni tenui, sfumati su tutte le tonalità dell'azzurro. Impalpabili o riccamente decorati, pieni di stampe floreali o artistiche. Potreste essere i primi a tirare fuori dalla scarpiera le infradito, dando sfogo senza freni all'innata fantasia e alla creatività.



Segni d’Aria



Gemelli: spontanei e comunicativi, sentite il forte desiderio di mostrarvi agli altri con entusiasmo. I jeans sono un must insieme alle magliette all-over printed che esprimono il vostro stato d’animo e ciò che vi piace di più. Mood giovanile all’insegna del casual. Immancabili i cappelli trendy e le cuffiette per rimanere sempre connessi e liberi di decidere su cosa sintonizzarsi.

Bilancia: finalmente potrete sfoggiare di nuovo la vostra proverbiale eleganza. Raffinati e seducenti. Camicie di seta e in lino appena aperte con le maniche accuratamente risvoltate, lasciando intravedere la pelle. Amate il coordinato oppure i look tinta unita su cui spicca un accessorio a contrasto per metterne in luce la bellezza. Per lei i tacchi sono obbligatori.

Acquario: eclettici e originali, la classe è una questione di personalità. Scendete in campo con il vostro spirito ribelle e non abbiate timore di esagerare. Illustrazioni pop sulle texture, materiali fluo, sperimentali e innovativi in gonne o capispalla asimmetrici dalle linee oblique. Sì agli accessori variopinti, stravaganti e tecnologici.



