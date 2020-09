Croci e catene per l'autunno 2020, ecco i gioielli più cliccati (che faranno tendenza)

Catene e croci che nemmeno Kanye West: abbandonate le collane di perline colorate (è settembre, basta) sembra proprio che per l'autunno ci ricopriremo di maxi catene dorate dal sapore vintage e croci in stile Madonna negli anni Ottanta. Secondo l'ultimo report di Stylight sulle tendenze accessori della stagione fredda, sono proprio questi i bijou che andranno per la maggiore: i clic sulle collane con il simbolo religioso sono aumentati del 112%, mentre le ricerche di borse e cinture con catene del 170%. Di queste ultime vi avevamo già parlato alla fine dell'anno scorso (qui), con brand emergenti come Missoma London e Roseark che iniziavano a spopolare.

E le croci? Se state ripensando al 2012, anno in cui erano ovunque (collane, orecchini, abiti, top) e tutte siamo volate da Primark e H&M per fare incetta di bigiotteria ora finita chissà dove, vi facciamo notare che da qualche anno cuori sacri e simboli ex voto vanno per la maggiore e che le croci di brand come D&G o Chanel non sono semplicemente mai passate di moda.

Qualcuno sta già sfoggiando la rediviva tendenza: Chiara Ferragni da qualche mese si fa vedere in giro con una piccola croce di perline al collo. Da Philippe Plein, che rielabora la collana in versione rosario, a Saint Laurent fino ad arrivare al pendente croce di Pandora, l'autunno sarà tutto una nuova versione del video di Like a Prayer.

