Per l'8 marzo arriva la Barbie con le sembianze dell'Estetista Cinica, modello di empowerment femminile

Adesso le bambine potranno giocare anche con una piccola Estetista Cinica e magari prendere spunto dal suo coraggio e dalla sua determinazione nell'inseguire i sogni. Ha le sembianze dell'imprenditrice Cristina Fogazzi (in arte appunto Estetista Cinica) l'ultima Barbie che verrà lanciata sul mercato per l'8 marzo. In quanto a modelli reali di empowerment femminile, Cristina Fogazzi è una delle imprenditrici digitali italiane più seguite del momento, nulla di strano che sia lei la Role Model Barbie per l'Italia per la bambola Ooak (One Of A Kind). Partendo dal suo blog, l'Estetista Cinica, è riuscita a creare in poco tempo una vera e propria impresa nel settore del beauty partendo dal suo centro estetico Bellavera di Milano, fino alla nascita della linea cosmetica di skincare a marchio VeraLab. Il suo successo si basa soprattutto sul rapporto creato con la sua community, alla quale ha sempre voluto trasmettere il valore e l'importanza dell'apprezzarsi e prendersi cura di sè stesse.

