Altaroma, le stoffe preziose di Beltepà uniscono l'Italia alla via della seta

Dai tessuti preziosi della via della seta nel cuore dell'Asia all'arte sartoriale italiana. La moda ha unito l'Uzbekistan all'Italia in occasione dello Showcase di Altaroma che si è svolto dal 2 al 4 febbraio a Cinecittà, con il supporto dell’Istituto per il Commercio Estero e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Obiettivo dell'appuntamento è promuovere la creatività italiana nel campo della moda in ambito internazionale.

Beltepà, il brand di moda che lega Torino a Tashkent

Tra i brand emergenti presentati alla Kermesse spicca Beltepà, un'impresa familiare che ha sede a Torino e prende il nome da un un quartiere popolare di Tashkent, capitale dell'Uzbekistan. Quest'azienda d'eccellenza rappresenta un esempio di cooperazione tra paesi lontani con culture diverse per realizzare prodotti di altissimo livello venduti in tutto il mondo, da Osaka a Londra a New York passando per Torino, Parigi e Gstaad. Il brand è stato molto apprezzato ancche dall’Ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia, Otabek Akbarov, che in visita allo “Showcase” ha riconosciuto la grande importanza della moda per lo sviluppo dell’economia del suo Paese.

Beltepà è una storia di famiglia italiana in Uzekistan

Beltepà è però soprattutto la storia di una famiglia. Il fondatore Andrea De Marchi, docente della facoltà di Iingegneria elettronica al Politecnico di Torino si è infatti trasferito con la famiglia in Uzbekistan, per assumere il ruolo di Rettore del Campus di Tashkent. La moglie Antonella e le figlie Giulia e Cecilia lo hanno seguito in questa avventura e oggi tra tessuti e ricami, tra artigianato e creatività e oggi collaborano all'impresa, ciascuna con le proprie comptenze, all'azienda - Cecilia è la stilista mentre Giulia si occupa delle pubbliche relazioni -.

Un'unione di culture lontane in nome dell'arte

Artigianalità, sostenibilità, creatività. Sono queste le parole chiave del successo dei capi Beltepà, principalemente capispalla, cappolli, trench e giacche realizzati con preziose stoffe uzbeke, n particolare con i velluti di seta strettamente artigianali a tecnica ikat. Sono una quarantina i passaggi necessari per arrivare dal baco da seta al tessuto finito a mano con telaio di legno. Beltepà collabora con donne e uomini uzbeki, che esprimono nell’artigianato la loro grande passione artistica, creando dei manufatti di una bellezza sublime. La passione per il bello, la cultura e l’arte sono dunque un linguaggio comune in grado di rendere possibile l’unione di mondi lontani.I modelli sono di design italiano e ove il gusto lo suggerisce i capi vengono ulteriormente dipinti a mano per ottenere effetti armonici. La pandemia ha colpito duramente il settore della moda, ma la brace è pronta sotto la cenere e Beltepà è pronta a riprendere il cammino con rinnovato impegno.“Indossare un capo Beltepà - dice Antonella, una delle ideatrici del brand, - ti rende protagonista della storia e di culture millenarie e ti fa sentire più bella”.

