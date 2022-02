Non solo musica: il Festival di Sanremo ormai è anche moda. Sui social il pubblico si scatena: nessun outfit passa inosservato sul palco dell'Ariston. Le prime serate di questa 72esima edizione del Festival della canzone italiana hanno già fatto discutere. Dall'abito elfico di Elisa al "centrino" di Irama: ecco tutti i look scelti dai cantanti in gara.