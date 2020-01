Altaroma al via, cento marchi in ascesa tra sfilate ed esposizioni: il calendario completo

Ritorno alla ex Caserma Guido Reni, per la nuova edizione della Roma Fashion Week organizzata da Altaroma, in programma dal 23 al 26 gennaio, che vedrà in pedana tra sfilate ed esposizioni un centinaio di marchi in ascesa. Grazie al sostegno dei soci (Camera Commercio Roma, Regione Lazio, Risorse per Roma, Città metropolitana di Roma Capitale) al supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia Ice, si consolida la missione di Altaroma a sostegno dei talenti emergenti della moda.

«Oggi Altaroma- scrive la presidente Silvia Venturini Fendi - agisce come incubatore, creando con i propri progetti un circuito virtuoso volto alla scoperta e alla promozione dei nuovi talenti del made in Italy. Sempre più siamo percepiti come punto di riferimento e opportunità concreta di visibilità e crescita per tanti giovani designer alle prime armi e in molti casi rappresentiamo una porta d'accesso al mondo del lavoro e ai mercati, soprattutto per giovani creativi provenienti dal centro-sud Italia. Nell'ultimo triennio Altaroma è riuscita anche a dare il suo contribuito nell'introdurre nuova linfa nel sistema moda italiano, ottimizzando le sinergie con Firenze e Milano».



Su questa linea, giunge alla V edizione Showcase, stavolta comprensivo di 56 designer, 14 brand al giorno a rotazione, che presenteranno le loro collezioni in un'esposizione. Da questa edizione Showcase si avvarrà della nuova partnership con Lazio Innova (Regione Lazio) che destinerà ai designer del Lazio servizi di supporto alla crescita. Per il concorso di Altaroma e Vogue Italia Who Is On Next? sfileranno le nuove collezioni di Federico Cina, Jing Yu, Hibourama, Iuri, Maiorano, Nahiot Hernandez e Twins Florence, vincitore e finalisti dell'edizione di luglio. Il contest ha decretato finora il successo di 150 designer, come Marco De Vincenzo, Stella Jean, Msgm di Massimo Giorgetti, Arthur Arbesser, Benedetta Bruzziches, Max Kibardin, Nicholas Kirkwood, Sergio Zambon. Si consolida la presenza di designer del territorio capitolino con Caterina Moro, Italo Marseglia, Morfosis, Roi Du Lac, Antonio Martino, e Gall che mostreranno le loro collezioni. Debutta Ginevra Odescalchi con un'esposizione al Museo Andersen e torna a sfilare Sylvio Giardina al Guido Reni con la collezione Dark Celebration, che completa la trilogia dedicata ai colori. Per Rome Is My Runway, format aperto alle produzioni Altaroma per promuovere brand emergenti, che hanno partecipato a Showcase, in pedana Asciari, Chiara Perrot, Gentile Catone, Sartoria 74.



Per gli atelier sfileranno le collezioni S/S 2020 di Sabrina Persechino, Giada Curti (Ht St Regis) mentre Nino Lettieri mostrerà un tableaux vivant a Palazzo Ferrajoli. Il 24 gennaio sarà la volta della IV edizione di International Couture Fashion Show, organizzata dall'Istituto Culturale Italo Libanese che sfilerà nella ex Caserma Guido Reni con Abiddikkia, Barocqo Jewelry, Marcela de Cala, Missaki Couture, Natasha Pavluchenko. Per le scuole debutta con una sfilata l'accademia milanese Naba, da poco stabilitasi anche a Roma. Lo Ied Italia presenterà Amphibia, rassegna di fashion film sul tema della sostenibilità realizzati da team multidisciplinari di studenti. Saranno presentati inoltre i lavori finali degli studenti di Accademia di Belle Arti di Frosinone, Accademia Di Belle Arti Di Roma, Accademia Costume & Moda, Accademia Koefia, Accademia Moda Maiani. La Digital Fashion Night, in partnership con Fondazione Mondo Digitale, sarà dedicata alla tecnologia e alle nuove competenze professionali della moda. Bio-materiali indossabili e fabbricazione digitale sono le categorie del contest Digital Made. For Young Fashion Talents vedrà protagonisti 40 progetti provenienti da 16 paesi.



Tra gli eventi, lo spettacolo dal 23 al 27 al Teatro Torlonia, diretto da Roberto Piana: Lettere a Yves, tratto dal libro di Pierre Bergè, con Pino Ammendola e la partecipazione di Maria Letizia Gorga, musiche originali composte ed eseguite al pianoforte da Giovanni Monti. Martino Midali presenta invece il suo libro La stoffa della mia vita con Stefania Sandrelli. Autore dell'immagine della nuova edizione di Altaroma è Gabriele Melodia, designer siciliano selezionato da Portfolio Review.

© RIPRODUZIONE RISERVATA