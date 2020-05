Violenza, assistenza legale gratuita per le vittime: intesa tra ordine avvocati di Roma e Regione Lazio

La Giunta Regionale del Lazio approva il Protocollo d’Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma e definisce le modalità di accesso al “Patrocinio legale” in favore delle donne vittime di violenza - senza limiti d’età e che non dispongono di un reddito sufficiente ad assicurarsi un’adeguata difesa - al fine di garantire loro l’assistenza legale in ambito penale e civile.

Le donne che hanno subito violenza o sono vittime di atti persecutori potranno contare sul sostegno economico per l'assistenza legale, sia in ambito penale che civile, o per la consulenza tecnica nell'ambito di azioni da avviare o già avviate in sede giudiziaria. Questo l'importante risultato per il contrasto alla violenza di genere, raggiunto in Giunta, con lo stanziamento di 150 mila euro da destinare all'attivazione dei patrocini legali grazie al Protocollo di intesa tra la Regione Lazio e l'Ordine degli Avvocati di Roma che avrà validità fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriore proroga

Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_pari_opportunita e trasmesso ai Centri antiviolenza e alle Case Rifugio presenti nel territorio regionale Il fondo è rivolto, a seconda del reddito individuale, a tutte le donne residenti e/o domiciliate nel Lazio che abbiano subito violenze di natura fisica, sessuale, psicologica, economica o siano vittima di stalking e che non possono usufruire per requisiti o per reddito del patrocinio a spese dello Stato. Le vittime di violenza potranno dotarsi dell'assistenza legale di un avvocato o una avvocata patrocinante iscritto nell'elenco costituito nel Protocollo di intesa, comunque esperti nel settore della violenza di genere, che sara' pubblicizzato nel sito dellawww.regione.lazio.it/rl_pari_opportunita e trasmesso ai Centri antiviolenza e alle Case Rifugio presenti nel territorio regionale

Lo stanziamento del fondo e il Protocollo con l'Ordine degli Avvocati di Roma per le donne vittima di violenza rappresenta il traguardo di un percorso che ho intrapreso oltre un anno fa con la presentazione di un ordine del giorno alla legge di bilancio 2019 e successivamente l'approvazione dell'emendamento alla legge regionale n. 8/2019 -spiega Mattia - Il fondo per il patrocinio legale è stato subito accolto con favore e oggi vede finalmente la luce con il protocollo. Sono, quindi, particolarmente orgogliosa per il segnale chiaro, concreto e tempestivo del Presidente Zingaretti che ha voluto dare uno strumento concreto alle donne che subiscono violenza, tanto piu' in questo momento di emergenza sanitaria in cui, a causa del lockdown, e' drammaticamente salita la percentuale dei maltrattamenti tra le mura domestiche

