Tumori, le detenute di San Vittore creano turbanti per le donne malate

ono state le detenute, dopo lo studio di un modello semplice e innovativo da parte di Rosita Onofri, la stilista di Sartoria SanVittore, a confezionare questi capi colorati che saranno disponibili per le malate dietro una donazione con lo scopo di raccogliere fondi destinati alla ricerca per la diagnosi precoce del tumore ovarico. Il progetto è nato dalla

«La vita Sotto il Turbante», ossia la solidarietà tra le donne malate di tumore e quelle in carcere. Scollaborazione tra l'associazione Go5-per mano con le donne, onlus che si dedica alle pazienti del reparto di Ginecologia Oncologica dell'Istituto dei Tumori di Milano, e la Cooperativa Alice per Sartoria SanVittore.Il turbante diventa così simbolo di una alleanza tra donne malate e donne detenute e anche di integrazione sociale. Commissionando i turbanti a Sartoria SanVittore si potrà offrire da un lato lavoro a coloro che, pur lontane da casa, con il loro stipendio cercano di sostenere il bilancio familiare. L'iniziativa, che debutterà l'11 giugno a Palazzo Marino, grazie all'attenzione dell'assessorato alla politiche sociali, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano e della Camera Penale milanese e verrà presentata in altri luoghi della città: il 26 giugno all'Istituto dei Tumori e l'11 luglio nel carcere di San Vittore. Anche dopo l'estate ci saranno altri eventi. E poiché è una storia di solidarietà femminile, il progetto ha visto anche la collaborazione di Marianna Tomaselli, l'illustratrice che per l'occasione ha disegnato manifesti e locandine, di Martina, giovane paziente che ha voluto posare per qualche foto con i turbanti dando una lezione di forza e coraggio e anche di Martina Hamdy, Camilla Bianconi e Ilaria Fratoni, volti di Mediaset, e della food blogger Siham Lamoudni, che sfileranno indossando questi accessori.