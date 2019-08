Netflix racconta la storia dell'indios che corre con gonna e sandali

Conquista la atleta Rarámuri, Lorena Ramírez segundo lugar en el Ultramaratón de los Cañones que se realizó en Guachochi, consolidándose como una de las mejores competidoras en la categoría.

Información completa aquí: https://t.co/vYOZ9zeQUn@SIDEChih @ICHDmx @coepi_chihuahua pic.twitter.com/iI8TgE2DOw — Gobierno Chihuahua (@GobiernoEdoChih) July 16, 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corre con ie il vestito della sua tribù. Si chiama, è una runner messicana della popolazionedied un'ultramaratoneta. Tra le sue vittorie il primo premio all'"Ultra Trail Cerro Rojo": 50 chilometri di corsa in 7 ore. E' arrivata seconda nella gara di 100 "Caballo Blanco", sempre indossando i vestiti della sua tribù. Non si è mai allenata in palestre, ma porta in giro il bestiame di famiglia. Oradedicherà una puntata a Lorena della nuova serie "Rio Grande, Rio Bravo" realizzata da, figlio dello scrittore. I Tarahumara vivono nel Messico del Nord, dove si sono rifugiati secoli fa per sfuggire ai colonizzatori spagnoli. Sono i “”, i “piedi leggeri”, e Lorena è una di loro.