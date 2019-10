Sgrena e il giornalismo che annulla le donne: «Biagi disse: "Meglio se fosse stata a casa a fare la calza"»

Ultimo aggiornamento: 11:02

Ciò che non si dice non esiste. Ciò che si scrive senza prima averlo verificato, molto probabilmente rischia di essere una fake news. O uno stereotipo. Il libro di Giuliana Sgrena," (Il Saggiatore) parte da qui, da questo incrocio: ci sono le parole delle donne, le storie delle donne che vanno raccontate, le parole maschili che vanno declinate al femminile per dare sostanza a una realtà che prima non c'era. E poi ci sono le notizie manipolate, non verificate, oppure lette superficialmente attraverso la lente dello stereotipo.Se una donna indossa una minigonna e viene violentata se l'è andata a cercare. Se un uomo uccide una donna ha avuto un raptus.Qualcosa non va nell'informazione ed è un male che non ha solo a che fare con la crisi che sta attraversando da tempo l'editoria, spesso messo sotto scacco dai social e dalle fake news. E' vero, ci sono anche questi problemi, ma quello che permea il racconto che riguarda le donne è ancora il retropensiero della cultura patriarcale,«In Italia siamo per così dire, purtroppo, vaccinati rispetto all’intreccio perverso di potere, sesso e denaro. E probabilmente proprio l’evoluzione di quei fatti ormai lontani ha portato a una sorta di rimozione o rassegnazione che rende oggi ancora più difficile la denuncia».Però nell'era del #metoo che è dilagato a livello planetario l'informazione è ancora necessaria così come la testimonianza. L'onda del movimento è arrivata ovunque, anche nel mondo musulmano, anche in Oriente e le donne hanno cominciato ad avere maggiore consapevolezza dei propri diritti e del proprio valore. Qualcosa da salvare in questo mare magnumil giornalista che immette nel sistema notizie che ha potuto verificare con i suoi occhi, la sua intelligenza, la sua competenza.E che non accetta di scrivere secondo luoghi comuni nè stereotipi.Il viaggio di Sgrena nel mondo dell'informazione che tratta le notizie su donne e migranti e si interroga sul senso e sulle modalità con cui si svolge oggi la professione di giornalista ed è una analisi lucida e interessante. Inoltre il racconto puntuale sulla situazione dell'informazione e sulla narrazione al femminilecon una panoramica che lascia anche spazio alla speranza che il coraggio delle donne e il loro modo di raccontarsi possano veramente cambiare la realtà delle cose. Sgrena parla di un cambiamento "selettivo" che non riesce a smontare tutti i luoghi comuni: perchè le denunce contro Weinstein sono andate in porto mentre quelle della figlia di Woody Allen gridate contro il celebre genitore non sono state ascoltate?Una panoramica fatta di luci e ombre, perchè il "vecchio" modo di raccontare è sempre in agguato così come gli stereotipi. Di cui la stessa Sgrena è stata, a sua volta vittima,«Come ha detto un giornalista famoso e stimato come Enzo Biagi quando apprese del mio rapimento,Se fossi tornata in una bara mi avrebbero celebrata (forse) come una giornalista che cercava la verità e aveva fatto degli scoop. In realtà uno scoop, quello dell’uso del fosforo bianco a Falluja, l’avevo anche fatto, ma nessuno se n’era accorto.